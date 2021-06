Veolia environ. : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 28,5 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le processus d'intégration des actifs de Suez se poursuit : 'Le calendrier de clôture de l'opération, avec une finalisation de l'offre publique d'achat et la création du nouveau Suez, est toujours attendu d'ici à la fin de l'année 2021', indique ainsi Oddo.



La valorisation du nouveau Suez devrait atteindre 10,4 MdsE, une valeur d'entreprise finalement conforme aux spéculations de presse des dernières semaines.



'Nous considérons que le momentum haussier du titre devrait se poursuivre', indique le broker qui estime par ailleurs 'que l'augmentation de capital de Veolia (2.0MdE/2.5MdE) pourrait intervenir à tout moment à l'issue de la conclusion de l'assemblée générale de Suez de ce jour'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.