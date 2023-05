Veolia environ. : Oddo BHF conserve son avis sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF garde sa recommandation Surperformance sur le titre Veolia et un objectif de cours de 43,4E.



Les résultats du premier trimestre ont été ' au-dessus de nos attentes et de celles du consensus ', relève l'analyste.



Surtout, ' les guidances 2023 ont été confirmées ' indique le broker.



Et d'énumérer : une solide croissance organique, des économies de coûts supérieures à 350 ME, les synergies de rapprochement attendues pour un montant supérieur à 280 ME fin 2023, une croissance organique de l'EBITDA de +5% à +7%, un résultat net courant part du groupe autour de 1.3 MdE et un ratio de Dettes nettes/EBITDA attendu autour de 3x.



De quoi conforter Oddo BHF dans ses attentes.



