Veolia environ. : Nouvelle opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Veolia annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat proposée à environ 140.000 salariés, visant à les associer au développement et à la performance du groupe. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 17 décembre.



Toujours selon le calendrier indicatif, la période de réservation se déroulera du 7 au 25 septembre (inclus). Les dates de la période de souscription/révocation et le prix de souscription seront arrêtés par une décision du PDG, prévue le 5 novembre.



Les bénéficiaires ont la possibilité de souscrire des actions à travers deux offres distinctes, une offre sécurisée avec effet de levier et une offre classique. La souscription est réalisée par l'intermédiaire d'un FCPE ou, dans certains pays, en actionnariat direct.



