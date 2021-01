Veolia environ. : Ne va pas céder ses 29,9% de Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia a indiqué hier soir que les 29,9% qu'il possède au capital de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre.



' Ils constituent la première étape de la construction inéluctable et sous contrôle français du champion mondial de la transformation écologique ; ils ne sont pas un élément de stratégie financière ' a indiqué le groupe.



La direction estime que tout projet qui impliquerait directement ou indirectement la cession par Veolia de sa participation au capital de Suez, ou d'autres cessions dénaturant le projet industriel que le Groupe porte, est considéré comme hostile par Veolia.



Antoine Frérot a déclaré : 'Je demeure ouvert à la discussion avec le Conseil d'administration de Suez dans le cadre du projet que je leur ai envoyé la semaine dernière'.



