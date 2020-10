Veolia environ. : Ne déposera pas d'OPA hostile sur Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia annonce s'engager inconditionnellement à ne pas déposer d'OPA hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute OPA nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez.



Le groupe apporte ainsi la garantie souhaitée par le conseil d'administration d'Engie, en complément du prix proposé et de ses engagements sociaux, rendant ainsi possible la cession des 29,9% du capital qu'Engie détient dans Suez.



Il s'est engagé par ailleurs à répondre favorablement à la demande de Suez auprès des pouvoirs publics d'étendre le périmètre des actifs cédés au repreneur de Suez Eau France à des actifs d'eau à l'international pour un CA total de l'ordre de cinq milliards d'euros.



