Veolia environ. : Met en service 3 centrales électriques au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia met en service trois nouvelles centrales électriques sur trois de ses centres de valorisation des déchets dans les Etats de Sao Paulo et Santa Catarina au Brésil.



Ces unités produiront 12 400 kW d'électricité renouvelable à partir de biogaz, produit par la décomposition des déchets organiques. Elles permettront de couvrir les besoins en électricité et en chauffage d'une ville d'environ 42 000 habitants au Brésil.



' Veolia étudie également d'autres solutions de valorisation de biogaz dans le pays, notamment par la production de biométhane utilisable dans le réseau de gaz naturel ou en tant que carburant automobile', a déclaré Pedro Prádanos, Président-directeur général de Veolia Brésil.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.