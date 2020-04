Veolia environ. : Les perspectives sont suspendues

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration s'est réuni ce jour et a pris plusieurs décisions.



La durée de la crise sanitaire et son impact sur l'économie mondiale n'étant pas encore connus, les perspectives annoncées pour l'exercice 2020 sont suspendues. Le Groupe Veolia présentera les impacts affinés au cours de ses prochaines publications.



L'Assemblée Générale est maintenue au 22 avril. Elle se tiendra à huis clos, afin de respecter les contraintes sanitaires strictes mises en place par la France, et les votes auront lieu uniquement par correspondance ou par Internet.



Il sera proposé au vote de l'Assemblée Générale, le versement d'un dividende de 0,50E en numéraire.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok