Veolia environ. : Le titre progresse après un relèvement de Barclays

(CercleFinance.com) - Le titre Veolia signe vendredi l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 dans la foulée d'un relèvement des analystes de Barclays.



Dans une note de recherche consacré au secteur européen des services collectifs, l'établissement britannique indique avoir porté sa recommandation sur le géant français des services à l'environnement à 'surpondérer' contre 'pondérer en ligne' jusqu'à présent.



L'intermédiaire émet plusieurs commentaires positifs sur le groupe, qu'il considère 'bien positionné' sur le court terme à l'instar d'autres spécialistes du secteur comme EDF, Engie ou Fortum.



Barclays évoque par ailleurs une valorisation favorable, des catalyseurs positifs ainsi qu'un potentiel d'appréciation qu'il juge non négligeable jusqu'à son nouvel objectif de cours de 32 euros, contre 24 euros précédemment.



A la Bourse de Paris, l'action Veolia progressait de plus de 1% après ces propos vendredi, dans un CAC en baisse de 0,5%.



