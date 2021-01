Veolia environ. : Le Maire plaide pour une solution amicale avec Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invité lundi 18 janvier dans la soirée au micro de RTL, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la relance s'est notamment exprimé au sujet du dossier Veolia/Suez.



Interrogé quant aux offres des fonds Ardian et GIP qui se sont déclarés candidats au rachat à 100% de Suez, le ministre s'est dit 'favorable, depuis le début, à une solution amicale dans cette affaire'.



Rappelant que les activités de Veolia et Suez, 'ces deux grands champions', étaient 'stratégiques pour le pays', Bruno Le Maire a plaidé pour un 'rapprochement amical'.



Pointant le contexte actuel et les fortes tensions économiques, le ministre a ainsi appelé les dirigeants à faire preuve 'de sens des responsabilités' et 'à choisir les options amicales plutôt qu'inamicales'.





