Veolia environ. : Lance une offre autour des plastiques recyclés

(CercleFinance.com) - Hier, à l'occasion du K Show -grand rendez-vous international des professionnels du plastique et du caoutchouc qui se déroule à Düsseldorf en Allemagne- Veolia a annoncé le lancement de sa nouvelle offre 'PlastiLoop'.



Selon Veolia, 'PlastiLoop', une plateforme intégrée inédite, va permettre à ses clients de s'approvisionner en résines de plastique recyclées partout dans le monde.



Veolia précise que cette nouvelle offre s'appuie sur 'vaste réseau d'experts et 37 usines de recyclage des plastiques à travers le monde pour mettre à disposition des entreprises une grande variété de résines recyclées de “haute performance” et prêtes à l'emploi'.



Avec ses 37 usines, Veolia indique avoir produit environ 476 000 tonnes de plastiques en 2021, et quintuplé depuis 2016 ses capacités de recyclage au niveau mondial. Son objectif est désormais d'atteindre 610 000 tonnes de plastiques recyclés dans ses usines à horizon 2023.



