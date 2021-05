Veolia environ. : La Caisse des Dépôts se déporte du conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia fait part de la décision de la Caisse des Dépôts de se déporter des délibérations et décisions que serait conduit à prendre le conseil d'administration de Veolia pendant la durée du projet de rapprochement avec Suez.



'En effet, la Caisse des Dépôts est à la fois un actionnaire important de Veolia, représentée à ce titre à son conseil d'administration, et l'un des investisseurs candidats à l'acquisition du futur nouveau Suez issu du rapprochement entre les groupes Suez et Veolia', explique-t-il.



Le groupe de services aux collectivités salue donc cette décision temporaire 'prise en application des dispositions du règlement intérieur de Veolia, et dont l'effet est immédiat afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt'.



