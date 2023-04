Veolia environ. : JPMorgan relève sa recommandation à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé mardi sa recommandation sur Veolia, portée de 'sous-pondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 29 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le cours de Bourse du géant français des services à l'environnement s'est nettement revalorisé dernièrement, avec un gain de 22,5% depuis le début de l'année.



S'il s'attend à ce que le groupe amortisse le ralentissement économique à venir grâce à l'indexation de ses prix, au reflux des coûts de l'énergie, à ses mesures prises en interne et à ses objectifs prudents, l'analyste dit aussi percevoir un potentiel d'appréciation 'limité' sur le titre tant qu'une reprise de l'activité ne se sera pas matérialisée.



