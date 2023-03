Veolia environ. : Hausse de 30% du résultat net courant en 2022

(CercleFinance.com) - Veolia publie un résultat net courant part du groupe de 1,16 milliard d'euros au titre de l'année 2022, en hausse de 29,7% (+27,7% à change constant) et un EBITDA de près de 6,2 milliards, en croissance de 7,2% à périmètre et change constants.



Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'établit à près de 42,9 milliards d'euros, en croissance de 49,4% à change constant du fait principalement de l'acquisition de Suez, mais aussi d'une croissance organique de 16%.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 27 avril le versement d'un dividende de 1,12 euro par action au titre de 2022, payable en numéraire. Il sera détaché le 9 mai et versé à partir du 11 mai.



Pour 2023, Veolia table sur un résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros, une croissance organique de l'EBITDA de 5 à 7%, ainsi qu'une 'solide croissance organique' du chiffre d'affaires.



