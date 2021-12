Veolia environ. : Feu vert de Bruxelles à l'acquisition de Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia fait part de la décision de la Commission européenne d'autoriser le projet d'acquisition de Suez par Veolia, feu vert de Bruxelles qui était déterminant dans la concrétisation du projet industriel du groupe de services aux collectivités.



Il a travaillé étroitement avec la Commission pour répondre ses préoccupations en matière de concurrence. 'Cette étape ouvre la dernière phase du rapprochement qui n'est plus qu'une question de quelques semaines', souligne le PDG Antoine Frérot.



Le projet de rapprochement a déjà obtenu 15 autorisations sur 18 de la part des principales autorités de la concurrence avec l'examen du dossier encore en cours par les autorités de concurrence au Chili, au Royaume Uni et en Australie.



