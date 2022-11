Veolia environ. : Berenberg reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur Veolia Environnement, louant la résistance et la croissance du groupe français de services collectifs.



'Nous continuons de croire que le cours de Bourse de Veolia Environnement exagère son exposition au risque macroéconomique, tout en ignorant son 'business mix' résistant, ses mécanismes de protection contre l'inflation, son approche tarifaire proactive et sa capacité à faire face aux vents contraires via une réduction de ses coûts', souligne le bureau d'études dans une note.



Berenberg, qui affiche un objectif de cours de 36,5 euros, fait valoir que celui-ci représente un potentiel de hausse de l'ordre de 50%, ce qui le conduit à considérer Veolia comme l'une des trois valeurs à privilégier au sein du secteur.



