Veolia environ. : Berenberg juge le titre sous-valorisé

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 36,5 euros sur Veolia Environnement, jugeant toujours le titre 'sous-valorisé'.



Dans une note de recherche, l'analyste dit saluer la transparence dont le le groupe de services à l'environnement a fait preuve lors de sa dernière journée d'investisseurs concernant la répartition de ses revenus et de ses bénéfices entre chacune de ses activités.



D'après l'intermédiaire, ces précisions lui ont permis d'ajouter davantage de détails à son modèle de valorisation, en apportant notamment un nouvel éclairage sur la méthode de la somme des parties, qui l'a conforté selon lui dans son calcul d'un objectif de cours de 36,5 euros.



Berenberg souligne que Veolia fait aujourd'hui partie de ses trois valeurs préférées dans le secteur des services collectifs en Europe.



