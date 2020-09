Veolia environ. : En baisse, mais un broker reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Veolia recule ce mardi de -1%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 24 euros.



La cible du broker laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +19%.



'L'acquisition de Suez, au-delà de la participation d'Engie, ouvre un nouveau chapitre de la thèse d'investissement de Veolia. Si les synergies sont bien évidemment au coeur de ce rapprochement, le reprofilage du nouvel ensemble avec des cessions d'actifs au-delà des remèdes exigés par les autorités de la concurrence, va permettre une accélération de la croissance au sein des marchés industriels et la captation plus fructueuse des bénéfices du green deal européen. Mais avant tout cela, l'acceptation d'Engie est un prérequis indispensable', retient Oddo BHF



