Veolia environ. : Émission d'obligations hybrides réussie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir procédé avec succès à l'émission de 500 millions d'euros d'obligations hybrides portant un coupon de 2% jusqu'à sa première reset date en février 2028, émission dont les produits serviront aux besoins de financement généraux du groupe.



Cette émission de titres super subordonnés à durée indéterminée a reçu un accueil très favorable par un marché de la dette hybride corporate qui s'était refermé depuis un mois, et cela s'est traduit par un carnet d'ordres ayant atteint jusqu'à 3,4 milliards d'euros.



Cette forte demande a permis à Veolia d'améliorer de manière notable les conditions de l'émission, et d'atteindre ainsi une prime de nouvelle émission négative, de l'ordre de -10 points de base par rapport à la juste valeur estimée par le marché secondaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.