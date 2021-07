Veolia environ. : Donne le coup d'envoi d'une usine d'affinage d'eau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vendée Eau, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Veolia donnent le coup d'envoi de la construction d'une usine d'affinage, pour produire de l'eau de très haute qualité à partir d'eaux usées, et fournir au territoire un complément en eau potable.



Le service public d'eau potable du département -Vendée Eau- anticipe le risque d'un futur déficit en eau et choisit la solution REUT (Réutilisation des eaux usées traitées) de Veolia, dans le cadre du projet Jourdain.



' Jourdain est un programme global d'économie circulaire de l'eau. Plutôt qu'être rejetée en plein océan Atlantique, une partie de l'eau en sortie de la station d'épuration des Sables d'Olonne, est récupérée pour subir un traitement complémentaire au sein d'une usine d'affinage ' indique le groupe.



' Les Français y sont favorables puisque 83% d'entre eux se déclarent prêts à boire de l'eau potable produite à partir d'eaux usées traitées. Je remercie Vendée Eau de faire confiance à Veolia ' a déclaré Antoine Frérot, PDG de Veolia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.