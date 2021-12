Veolia environ. : Deux partenariats en Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia fait part d'un partenariat avec le Ministère de l'Investissement et Water Transmission and Technologies Company pour accompagner l'Arabie Saoudite dans l'amélioration de la performance opérationnelle, énergétique et commerciale du secteur de l'eau.



'Cette coopération portera à la fois sur le déploiement de solutions innovantes, y compris numériques, et sur le renforcement des compétences en matière d'exploitation et de maintenance des installations', explique le groupe de services aux collectivités.



Veolia devient en outre le partenaire exclusif de Saudi Aramco pour traiter ses déchets industriels et banaux. Estimés à 200.000 tonnes par an, ces quantités viendront s'ajouter aux 120.000 tonnes de déchets dangereux qui seront prochainement traités à Jubail.



