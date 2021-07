Veolia environ. : Détecte la présence du variant 'Delta'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après la détection et la quantification des variants du SARS-CoV-2, Vigie Covid-19 de Veolia permet de détecter le variant “Delta”.



Veolia a créé et développé en Janvier en France Vigie Covid-19 : un système d'alerte précoce de la présence de traces du coronavirus SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées. ' Ce système permet de suivre la circulation du virus sur un territoire, en incluant les personnes non testées ou ne présentant aucun symptôme ' précise le groupe.



Un prélèvement est réalisé en entrée de la station d'épuration pour détecter et quantifier la présence de variants du virus SARS-CoV-2.



Après les variants britannique, brésilien et sud-africain, IAGE est désormais capable de quantifier la présence du variant “Delta” et contribue ainsi à la lutte contre la propagation du Covid-19.



