Veolia environ. : Croissance d'un tiers de l'EBITDA grâce à Suez

(CercleFinance.com) - Veolia publie au titre des trois premiers mois de 2022 un EBIT courant en croissance de 45,7% à 692 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 33,4% à près de 1,46 milliard. A périmètre et changes constants, ils ont augmenté respectivement de 18% et 7,6%.



A 9,93 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités a augmenté de 44,3% à change constant en raison principalement de l'intégration des activités de Suez, mais aussi d'une croissance organique de 16,7%.



'Sans élargissement du conflit au-delà du territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions d'approvisionnement en énergie en Europe', Veolia confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2022.



