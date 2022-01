Veolia environ. : Contrôle de près de 96% du capital de Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia annonce que selon les résultats provisoires publiés par l'AMF, 62.231.184 actions Suez ont été apportées à la réouverture de son offre publique d'acquisition. Ainsi, le groupe est en mesure de détenir 613.682.445 actions, représentant 95,95% du capital et des droits de vote de Suez.



Le groupe de services aux collectivités demandera donc, dès la publication des résultats définitifs, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire portant sur les actions Suez qu'il ne détient pas encore pour le 18 février.



Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de ce retrait obligatoire serait de 19,85 euros (droits à distribution attachés) par action. Les actions Suez seraient radiées de la cote à Paris et Bruxelles après la clôture du marché à la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire.



