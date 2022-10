Veolia environ. : Contrat GEME dans le cadre du Grand Paris Express

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage, SARPI (Veolia) et Cemex annoncent avoir remporté en groupement le marché attribué par la Société du Grand Paris pour la gestion et l'emploi des matériaux excavés (GEME) issus des travaux de construction de la ligne 15 Est du Grand Paris Express.



Le groupement, dont Eiffage est mandataire à travers sa filiale Eiffage Génie Civil, sera ainsi en charge de réceptionner, caractériser, traiter, entreposer, transporter et valoriser ou éliminer en exutoire les 7,5 millions de tonnes de déblais excavés lors des travaux.



Ce contrat, d'une durée de 84 mois reconductible, est le premier accordé par la Société du Grand Paris pour la ligne 15 Est. Il représente un montant global du contrat de plus de 200 millions d'euros, répartis au tiers pour chaque partenaire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.