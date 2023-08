Veolia environ. : Confiant pour ses objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 'Au regard des très bonnes performances du premier semestre', Veolia confirme pleinement ses objectifs 2023, avec en particulier une croissance organique de l'EBITDA désormais attendue dans le haut de la fourchette de +5 à +7%.



Sur les six premiers mois de l'année, son résultat net courant part du groupe a atteint 662 millions d'euros, en augmentation de 18,7% à change constant, tandis que son EBITDA s'est établi à 3,16 milliards, en croissance de 8,2% à périmètre et change constants.



En avance sur ses objectifs annuels de synergies et de gains d'efficacité, le groupe de services aux collectivités affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins de 22,8 milliards, en croissance de 14,2% à périmètre et change constants (+5,2% hors effet prix des énergies).



