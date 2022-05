Veolia environ. : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené jeudi son objectif de cours sur Veolia Environnement, qu'il abaisse de 39 à 36,5 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que le cours de l'action du géant des services à l'environnement tient compte d'un point de vue trop pessimiste des investisseurs concernant son exposition au ralentissement économique.



Le niveau actuel du cours de Bourse sous-évalue par ailleurs les fondamentaux séduisants liées à l'acquisition de Suez, ainsi que les opportunités de croissance appelées à se présenter pour le nouveau groupe élargi, ajoute-t-il.



Pour l'analyste allemand, cette période d'incertitude représente donc une opportunité d'achat susceptible d'intéresser les investisseurs disposés à s'exposer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.