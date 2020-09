Veolia environ. : Acquisition en République Tchèque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia, à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, annonce avoir signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská, filiale du groupe tchèque Energetický a Průmyslový Holding, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite.



Exploitant déjà le réseau de Prague Rive Gauche, Veolia renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d'actifs représentera à terme un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros.



Pražská Teplárenská exploite le plus grand réseau de chaleur de République Tchèque, desservant chaque jour 230.000 foyers, des installations municipales et des locaux tertiaires en chaleur. Cette acquisition est soumise au feu vert des autorités de concurrence.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok