Veolia environ. : Accord pour le recyclage des batteries électriques

(CercleFinance.com) - Veolia, Renault et Solvay annoncent leur partenariat pour la mise en place d'un écosystème circulaire des métaux issus des batteries électriques en Europe.



Solvay va apporter son expertise dans l'extraction chimique des métaux de batteries et Veolia son savoir-faire acquis depuis dix ans dans le démantèlement et le recyclage des batteries lithium-ion via des procédés hydrométallurgiques.



' Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 10 millions en 2020 à plus de 100 millions d'ici 2030 dans le monde, un accès stable et responsable aux métaux des batteries constitue un enjeu crucial ' indique le groupe.



