Veolia environ. : Accord avec Suez sur les déchets dangereux

(CercleFinance.com) - Suez et Veolia annoncent la signature d'un accord en vue de l'acquisition par Suez, pour 690 ME, de l'ensemble des actifs déchets dangereux en France dans le cadre des engagements pris par Veolia auprès de la Commission européenne en matière de concurrence.



L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat devant permettre aux parties de finaliser la transaction ainsi que les consultations des instances représentatives du personnel de Veolia et l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.



Suez précise que l'accord sera réalisé 'dans le respect de l'ensemble des engagements sociaux annoncés par les deux Groupes'.





