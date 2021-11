Veolia environ. : En pleine forme avant le rachat de Suez, Veolia atteint un pic depuis 2008 en Bourse

(BFM Bourse) - Plus forte progression du CAC 40 à la mi-journée, le titre Veolia touche un nouveau sommet depuis plus de 12 ans en Bourse, valorisation le géant français de l'eau et des déchets plus de 20 milliards d'euros. Le bond du jour intervient en réaction à des résultats records sur neuf mois, permettant au groupe d'aborder le rachat de son rival Suez dans des "conditions idéales".

Veolia, numéro un mondial de l'eau et des déchets, a publié jeudi des résultats records sur neuf mois, grâce à une forte dynamique commerciale, abordant ainsi dans des "conditions idéales" le rachat de son rival Suez, qui devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année.

"Après un début d'année démarré sur les chapeaux de roue, Veolia a maintenu un rythme de croissance très soutenu au troisième trimestre, et même en accélération par rapport à 2019, tant en termes d'activités que de résultats", s'est réjoui le PDG du groupe Antoine Frérot, cité dans un communiqué. Veolia a ainsi plus que quintuplé son bénéfice net sur neuf mois par rapport à la même période de l'an dernier, pour atteindre 667 millions d'euros.

"La dynamique commerciale est particulièrement bonne grâce à des marchés porteurs et des offres qui intègrent toujours plus de valeur ajoutée. Et le levier opérationnel a une nouvelle fois joué à plein avec le maintien d'une stricte discipline en matière d'économies de coûts", a expliqué Antoine Frérot. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 3,1 milliards d'euros, en hausse de 26%, et son chiffre d'affaires 20,4 milliards d'euros (+8,8%).

Bond du traitement des déchets dangereux et ménagers

En Bourse, cette publication se traduit par un bond de 4,7% du titre Veolia vers 12h05 à 30,35 euros, ce qui constitue un plus haut depuis septembre 2008 pour le titre du géant de l'eau et des déchets qui affiche une hausse de 57% depuis le 1er janvier.

L'activité dans les déchets dangereux s'est montrée particulièrement dynamique, tout comme celle dans les déchets ménagers. Cette dernière a également profité d'une hausse des prix des matières recyclées. Ces conditions de marché ont également permis à Suez de publier mercredi des résultats trimestriels supérieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire et de légèrement relever ses prévisions annuelles.

Pour Veolia, la progression enregistrée sur les neuf premiers mois de 2021 équivaut à une croissance habituelle sur deux ans, ce qui montre que "les conséquences du Covid ont été totalement effacées", a précisé Antoine Frérot lors d'une conférence téléphonique.

"Conditions idéales"

"Nous avons franchi une étape importante avec le dépôt d'une notification officielle à l'autorité de la concurrence de l'Union européenne le 22 octobre. Celle-ci nous rendra son avis, que j'espère positif, vers le milieu du mois de décembre, ce qui nous permettra de lancer notre OPA (offre publique d'achat, NDLR) sans conditions suspensives et de la clôturer autour de la fin de l'année", a détaillé Antoine Frérot.

Interrogé sur de possibles ajustements à réaliser à la demande de cette autorité, le patron de Veolia a répondu que le projet proposé "réglait la plupart des points difficiles puisque le chevauchement entre les activités de Veolia et Suez se trouve surtout en France". "Il ne peut rester que quelques petits points", a-t-il ajouté, évoquant notamment l'activité de service d'eau aux industriels en Europe, qui représente environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels chez chacun des groupes.

Le rapprochement entre les deux rivaux de toujours donnera naissance à un Veolia renforcé et à un Suez réduit à 40% du groupe actuel. Veolia verra ses effectifs passer de 180.000 à 230.000 salariés, et son chiffre d'affaires de 26 à 37 milliards d'euros.

De son côté, le nouveau Suez comptera environ 40.000 salariés et près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise, qui gardera sa marque et son siège de La Défense, conservera ses activités en France, et une petite dimension internationale centrée sur l'eau pour se projeter sur de nouveaux marchés.

(avec AFP)

