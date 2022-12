Vantiva : Le titre grimpe après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vantiva s'est orienté à la hausse vendredi à la Bourse de Paris après un point d'étape sur son activité du troisième trimestre à l'occasion duquel le groupe s'est montré confiant sur ses perspectives.



L'ex-Technicolor dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 765 millions d'euros sur le trimestre écoulé, soit une progression de 45% (+27,1% à taux de changes constants).



La société explique que sa division 'Connected Home' (équipements de connexion) a bénéficié d'une forte activité au cours du trimestre, grâce à plusieurs lancements significatifs pour des clients comme Vodafone ou Deutsche Telekom.



L'Ebitda ajusté s'élève, lui, à 50 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 40% d'une année sur l'autre.



Le groupe s'est par ailleurs déclaré confiant sur ses objectifs pour 2023 et confirmé ses prévisions de résultats pour l'année 2022, à commencer par l'objectif d'un Ebitda ajusté supérieur à 140 millions d'euros.



Depuis la scission de Technicolor Creative Studios (TCS), Vantiva est composé de deux activités, à savoir Connected Home (CH) qui conçoit des équipements pour Internet et Supply Chain Solutions (SCS) qui fabrique des DVD et vinyles.



A 10h15, le titre grimpait de 13%, accusant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



