Vantiva : Hausse de 11,4% du CA en 2022

(CercleFinance.com) - Vantiva publie un chiffre d'affaires de 2776 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 11,4% à taux de change constants par rapport à 2021.



L'EBITDA ajusté s'élève à 161 millions d'euros (+14,3%), soit un taux de marge de 5,8% du chiffre d'affaires (6,3% en 2021).



L'EBITA ajusté augmente de 39,7% à55millions d'euros(contre 39millions d'euros en 2021).



Le résultat net des activités poursuivies affiche une perte de 529 millions d'euros, après une contribution négative des résultats mis en équivalence de 311 millions d'euros résultant de la dépréciation de la valeur des titres TCS.



Enfin, le résultat net du groupe est positif de 151 millions d'euros après prise en compte d'un profit de 680 millions d'euros des 'activités arrêtées' provenant principalement de la distribution des actions de TCS (contre -140 millions d'euros un an plus tôt).



' Nos résultats montrent que Vantiva a dépassé ses engagements vis-à-vis du marché avec une bonne performance financière dans un environnement difficile. Ceci est le résultat de la transformation de l'entreprise que nous avons mis en oeuvre ces dernières années', assure Luis Martinez-Amago, Directeur général.











