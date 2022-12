Vantiva : Edison valorise le titre à 0,56 euro

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edison Investment Research indique avoir établi un objectif de valeur intrinsèque de 0,56 euro sur l'action Vantiva, auquel il ajoute 0,14 euro au titre de la participation détenue au capital de TCS.



Dans une note de recherche parue dans la soirée d'hier, le bureau d'études explique qu'il est trop tôt pour déterminer une valorisation à partir des résultats ou du chiffre d'affaires de l'entreprise, dont l'existence est jugée encore trop récente.



Edison explique donc s'être basé sur la méthodologie du DCF ('discounted cash flow', actualisation des flux de trésorerie) en tenant compte d'un coût moyen pondéré du capital de 10% et d'un taux de croissance final de 1%.



S'il note que la scission d'avec Technicolor Creative Studios (TCS) a apporté à Vantiva de bénéficier d'une assise financière plus solide au niveau des résultats comme de son bilan, l'analyste estime que ses deux métiers disposent également de leviers de croissance potentiels sur des marchés adjacents.



La branche de maison connectée affiche ainsi de grandes ambitions dans l'Internet des objets (IoT) et compte proposer de nouveaux types de services à ses clients, souligne-t-il.



Quant à l'activité de services de fournitures et d'approvisionnement, qui fabrique notamment des Blu-rays et des vinyles, elle compte élargir son savoir-faire dans la fabrication de précision et la logistique complexe, conclut Edison, qui précise que Vantiva est un client de ses services de recherche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.