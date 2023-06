Vantiva : Distinguée pour son engagement en matière de RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vantiva annonce qu'elle vient de recevoir les plus hautes distinctions des agences EcoVadis et S&P Global pour son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



EcoVadis, l'une des références mondiales des évaluations RSE, a décerné sa plus haute récompense, la médaille de platine, à Vantiva qui se classe dans le Top 1 % mondial des entreprises évaluées par l'organisme de notation, toutes tailles et tous secteurs confondus.



Vantiva progresse également dans le score et le classement de S&P Global avec une note ESG de 65/100, en progression de 8 points (score du 17 mars 2023). L'agence de notation positionne désormais l'entreprise dans le Top 2% mondial de sa catégorie (secteur des équipements de communication), contre le Top 10% en 2022.



' Ces distinctions majeures des agences EcoVadis et S&P Global couronnent une nouvelle fois plus de quinze années d'effort, notamment en matière de décarbonation de notre approvisionnement et de baisse de la consommation énergétique de nos produits et de nos sites ', explique Olga Damiron, Directrice des ressources humaines, de la RSE, et Secrétaire générale du Groupe.



Par ailleurs, Vantiva a soumis sa feuille de route SBTi (Science Based Target initiative) début 2023, avec comme objectif de réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 57 % d'ici 2027.



Enfin, Vantiva reste attentive à la sécurité de ses employés et enregistre une baisse de 27,4 % de son taux d'accidents du travail(1), qui passe de 0,95 en 2021 à 0,69.







