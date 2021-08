Valneva : Bon accueil en Bourse pour Valneva et son vaccin potentiellement efficace à plus de 80%

(BFM Bourse) - Inférieure à celle des vaccins à ARNm Pfizer/BioNTech, Moderna) mais supérieure à celle des vaccins qui fonctionnent par vecteur viral (AstraZeneca, J&J), l'efficacité qu'espère démontrer Valneva pour son candidat vaccin convainc le marché.

La société biotechnologique franco-autrichienne Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer "une efficacité supérieure à 80%", a annoncé mardi son directeur général Franck Grimaud.

"Sur la base (...) des essais de phase I et II, on espère avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%. Il va falloir le démontrer dans l'essai de phase III", destiné à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché et qui est toujours en cours, a-t-il détaillé sur BFM Business.

L'efficacité serait donc inférieure aux vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, qui tournent autour des 95%. Mais elle serait supérieure à celle des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson, qui fonctionnent par vecteur viral et se situe entre 60 et 70%.

Une technologie utilisée dans les vaccins contre la grippe

Le laboratoire a soumis lundi sa demande d'autorisation auprès des autorités de santé britannique. Le Royaume-Uni lui a déjà commandé 100 millions de doses pour 2021-2022, alors que les discussions avec l'Union européenne "sont toujours en cours", rappelle le dirigeant.

Ce dernier estime par ailleurs que la lutte contre le Covid-19 nécessitera probablement "une vaccination régulière" dans les années à venir. "On va aussi devoir vacciner des adolescents et des enfants, et un vaccin comme le nôtre, avec son profil d'innocuité peut avoir un intérêt" juge-t-il également. Il vise, enfin, "une partie de la population plus hésitante sur les nouvelles technologies" vaccinales, ainsi que les pays où l'accès aux vaccins est toujours difficile.

Ces annonces ont plutôt convaincu les investisseurs, le titre Valneva grignotant 3,88% à 13,40 euros vers 9h40. Soit un plus haut depuis fin mai dernier. L'action avait déjà grimpé de plus de 5% lundi après l'annonce de demande d'autorisation auprès des autorités de santé britannique. Valneva affiche un parcours boursier exceptionnel depuis le début de la crise sanitaire puisqu'il s'échangeait à moins de 3 euros en début d'année 2020. Et si son pic historique date de fin février dernier (à 14,9 euros), il affiche encore 70% de hausse depuis le 1er janvier. Sa valorisation s'établit ainsi à 1,3 milliard d'euros.

(AFP)

Q. S. - ©2021 BFM Bourse