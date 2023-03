Vallourec : Une perte nette essuyée en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec publie un résultat net part du groupe de -366 millions d'euros pour 2022, contre +40 millions sur l'exercice précédent, et un RBE (résultat brut d'exploitation) de 715 millions d'euros, soit une marge à 14,6% contre 14,3% en 2021.



Le chiffre d'affaires du fabricant de tubes sans soudures s'est élevé à 4,88 milliards d'euros, en hausse de 42% (+28,5% à taux de change constants), grâce à un effet volume de +9% et surtout à un effet prix/mix de +25%.



En tenant compte de ses hypothèses de marché et des progrès accomplis en 2022, Vallourec vise pour 2023 une nouvelle augmentation du RBE, une génération de flux de trésorerie disponible positive et une poursuite de la réduction de la dette nette.



