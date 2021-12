Vallourec : Signe un contrat pour le champ de Shenandoah

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la signature d'un contrat avec Beacon Offshore Energy Exploration & Production LLC pour la fourniture de produits OCTG dans le cadre du projet de Shenandoah dans le golfe du Mexique.



La phase de forage devrait débuter au 3ème trimestre 2022, avec une première exploitation attendue au 4ème trimestre 2024. Vallourec fournira des tubes de cuvelage intermédiaires et de production.



' Cela atteste de sa confiance dans les tubes sans soudure et les technologies de connexions VAM® de Vallourec. Nous sommes impatients de livrer à BOE nos solutions haute qualité, car elles permettent à nos clients de réaliser leurs opérations en toute sécurité, mais aussi d'optimiser leur coût total de possession ' a déclaré Bertrand Frischmann, SVP Amérique du Nord.



