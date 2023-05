Vallourec : S'envole après l'accord des autorités brésiliennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% après l'annonce d'un accord des autorités brésiliennes pour une reprise d'une mine à 100%. Les opérations de la mine avaient été temporairement suspendues en janvier 2022 à la suite des pluies.



Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 21 E.



' Cette annonce d'un accord pour un retour de la mine à pleine capacité est une très bonne nouvelle et était très attendue par les investisseurs ces dernières semaines. La mine de fer de Pau Branco devrait ainsi retrouver sa pleine capacité de production au plus tard à la fin du T2 2023 ' indique le bureau d'analyses.



' L'accélération de la génération de FCF ainsi que les annonces des avancées du côté du nouveau set up industriel (cessions des terrains en Allemagne) devraient permettre d'enclencher un rerating du titre. Vallourec se traite actuellement avec une décote de près de 50% sur la base des multiples VE/EBITDA 2024e ' rajoute Oddo BHF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.