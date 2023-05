Vallourec : Retour à un résultat net positif au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Vallourec publie un résultat net part du groupe positif de 156 millions d'euros pour son premier trimestre 2023, contre -35 millions un an auparavant, ainsi qu'un RBE (résultat brut d'exploitation) multiplié par sept à 320 millions d'euros.



Le fabricant de tubes sans soudure a enregistré un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, en progression de 46% (+41% à taux de change constants), hausse qui reflète notamment un effet volume de +9% et un effet prix/mix positif de +26%.



Vallourec confirme ses objectifs pour l'exercice 2023 d'une progression du RBE, d'un flux de trésorerie disponible positif et d'une réduction de la dette nette. Il réitère aussi son objectif d'atteindre une dette nette nulle au plus tard fin 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel