Vallourec : Résultat net part du Groupe de 159 ME au T2

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre 2023. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1 358 millions d'euros, en croissance de 19 % par rapport au deuxième trimestre 2022 (+ 21 % à taux de change constants).



Au cours du deuxième trimestre 2023, le résultat brut d'exploitation a atteint 374 millions d'euros (contre 160 millions d'euros au 2ème trimestre 2022), soit une marge de 27,5 % du chiffre d'affaires (contre 14,0 % au 2ème trimestre 2022).



Le résultat net, part du Groupe, est positif à 159 millions d'euros, contre -415 millions d'euros au 2ème trimestre 2022.



Au cours du premier semestre 2023, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 2 696 millions d'euros, en croissance de 31 % par rapport au premier semestre 2022 (+ 30 % à taux de change constants). Le résultat net, part du Groupe, est positif à 315 millions d'euros, soit une marge nette de 11,7 %, contre -450 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Le Groupe réitère et complète ses objectifs pour l'exercice 2023. Il s'attend à un RBE compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.



Il vise une génération globale de trésorerie en deuxième partie de l'année qui devrait être positive, hors tout produit lié à la cession d'actifs et la poursuite de la réduction de la dette nette au cours du second semestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2023.



