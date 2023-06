Vallourec : Protocole d'accord avec l'Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du forum sur l'investissement franco-saoudien qui se tenait à Paris, Vallourec annonce la signature, le 19 juin, d'un protocole d'accord (MoU) avec le Ministère des Investissements d'Arabie Saoudite (MISA).



Ce MoU prévoit un étroit support du MISA pour l'expansion de ses activités en Arabie Saoudite, dont l'augmentation de son implantation locale et le déploiement de ses dernières innovations dans la transition énergétique, la fabrication additive et l'économie circulaire.



Il fait suite aux récents succès du groupe de tubes sans soudure dans le pays, en particulier un contrat de dix ans remporté auprès de la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel