Vallourec : Ouverture d'une procédure de sauvegarde

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation fixée à six mois maximum, visant notamment la mise en oeuvre de l'accord de principe trouvé avec ses principaux créanciers.



Il s'agit pour le fabricant de tubes de 'parvenir à une structure financière rééquilibrée, en réduisant son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique dans un environnement de marché volatile'.



Vallourec a demandé la reprise de cotation des actions, des obligations 2024 et des OCEANE 2022 à Euronext Paris, ainsi que celle des obligations senior 2022 et à échéance 2023 à la Bourse du Luxembourg, à compter de l'ouverture des marchés ce vendredi 5 février.



