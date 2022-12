Vallourec : Oddo réitère son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Superformance et son objectif de cours de 16,5E sur le titre Vallourec. La commande remportée avec ExxonMobil Guyana portant sur la livraison de 35 000 tonnes de tubes de conduite confirme, selon l'analyste, la présence de Vallourec sur la Guyana.



' A travers ce contrat, le groupe dispose d'une meilleure visibilité sur l'utilisation de ses usines et in-fine l'absorption de ses coûts fixes ', relève Oddo avant de réitérer sa recommandation sur le titre ' qui est également dans notre liste de valeurs recommandées MidCap '



' Vallourec affiche une performance YTD de +26%. L'accélération du FCF ainsi que les annonces des avancées du côté du nouveau set up industriel (cessions des terrains en Allemagne) devraient permettre d'enclencher un rerating du titre ', juge Oddo.



Le titre se traite actuellement ' avec une décote de près de 50% sur la base des multiples VE/EBITDA 2024e, soit une décote nettement supérieure à l'historique (autour de 20/30%) ', poursuit l'analyste.



