Vallourec : Objectifs de réduction des émissions carbone

(CercleFinance.com) - Vallourec a fait part jeudi soir de ses ambitions en termes de réduction de ses émissions carbone directes et indirectes à horizon 2025 en prenant l'année 2017 comme référence, objectifs approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi).



Concrètement, le fabricant de tubes sans soudures s'engage à réduire ses émissions directes de 20%, ainsi que l'ensemble de ses émissions directes et indirectes de 25%, s'alignant ainsi avec les dispositions de l'Accord de Paris.



