Vallourec : Nouvelle organisation de la direction générale

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan ' New Vallourec ', le Groupe a développé une organisation en trois régions (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Hémisphère Est) dans le but de simplifier et d'optimiser les opérations.



' Cette nouvelle organisation vise à rendre le Groupe plus efficace et plus agile, au plus près du client, et lui permettre d'accroître sa performance industrielle, notamment grâce à deux bases d'export, le Brésil et l'Asie ' indique la direction.



Laurent Dubedout est nommé Senior Vice-President, Business Line OCTG, Services & Accessories, Group & Eastern Hemisphere et rejoint le Comité Exécutif.



Jacky Massaglia est nommé Senior Vice-President, Business Line Project Line Pipe and Process et rejoint le Comité Exécutif.



Philippe Carlier, qui occupait la fonction de SVP Technologie et Industrie, devient SVP Industrie Groupe et Hémisphère Est et conserve, à ce titre, son siège au Comité Exécutif.



Hubert Paris, SVP Europe / Afrique, Didier Hornet, SVP Développement et Innovation, et Pascal Braquehais, SVP Moyent-Orient / Asie, quittent leurs fonctions et le Comité Exécutif.



Le Comité Exécutif de Vallourec comptera onze membres sous la direction de Philippe Guillemot, Président Directeur-Général.



