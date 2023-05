Vallourec : Nouvelle directrice digital et SI

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination de Valeria Fernandes en tant que directrice digital & systèmes d'information. Succédant dans cette fonction à Naïla Giovanni, elle rejoint le comité exécutif du fabricant de tubes sans soudure.



'Sa passion pour la technologie, sa grande expérience de la conduite du changement au plus haut niveau et sa connaissance des principales régions où nous sommes présents, seront une contribution majeure pour le groupe', commente le PDG Philippe Guillemot.



