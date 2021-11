Vallourec : Le rebond se poursuit grâce à un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec poursuit son redressement ce lundi à la Bourse de Paris, à la faveur d'un relèvement du conseil de Kepler Cheuvreux, qui estime qu'il est désormais possible de 'spéculer' sur la valeur.



A 14h10, l'action du fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie s'adjuge plus de 7%, en tête du SBF 120 (-0,2%) après un rebond de près de 9,7% amorcé vendredi dernier.



Le titre a désormais effacé la totalité de ses pertes liées à sa dernière publication de résultats.



Dans une note parue dans la matinée, les équipes de Kepler Cheuvreux tentent de relativiser le plongeon de 14% qui avait suivi, jeudi, la présentation des comptes trimestriels.



'Au niveau de cours actuels, les risques sont limités et nous pensons que nous pouvons nous montrons 'spéculatifs' en devenant acheteur sur la valeur', explique le bureau d'études parisien.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.