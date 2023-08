Vallourec : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur Vallourec, qu'il assortit d'un nouvel objectif de cours de 17 euros, contre 16 euros jusqu'ici.



Dans une note de recherche diffusée suite à la publication des résultats de deuxième trimestre du groupe français, le courtier indique avoir revu à la hausse sa prévision d'Ebitda pour 2023 et réduit son objectif d'endettement net.



S'il reconnaît que les difficultés rencontrées par la mine de fer de Pau Branco ne constituent pas une bonne nouvelle, le broker dit se féliciter de la récente robustesse du prix de ses tubes.



Jefferies explique par ailleurs saluer la solidité des performances des divisions offshore et international, qui permet au groupe de compenser la normalisation des tarifs des produits tubulaires pétroliers aux Etats-Unis.



Le prochain catalyseur, selon lui, est fixé au 12 septembre avec la tenue de la journée d'investisseurs de la société.



