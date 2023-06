Vallourec : Jefferies initie un suivi à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie un suivi de Vallourec avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 16 euros, une cible fondée sur un ratio de 4,2 fois l'EBITDA 2024 et qui donne environ 60% de potentiel de hausse pour le titre du fabricant français de tubes.



'Avec une nouvelle direction en place et un plan crédible d'augmentation du FCF de 250 millions d'euros par an parallèlement à une progression vers une dette nette nulle d'ici 2025, nous voyons des motifs pour une réévaluation', juge le broker.



'La normalisation des prix des OCTG aux États-Unis est la variable clé, mais l'offre de produits tubulaires 100% sans soudure de Vallourec et une exposition de 55% aux prix internationaux atténuent le potentiel de baisse', poursuit-il.



