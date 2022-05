Vallourec : Investissement dans GreenFire Energy

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir investi dans GreenFire Energy, start-up américaine développant des systèmes de géothermie en circuit fermé basés sur sa technologie GreenLoop, avec laquelle le groupe français collabore depuis 2019 sur plusieurs projets.



Le fabricant de tubes sans soudure précise que cette opération a été réalisée dans le cadre d'une levée de fonds 'Series A' aux côtés d'autres investisseurs majoritaires, Baker Hughes et Helmerich & Payne.



'La géothermie est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et la décarbonation des économies. C'est en effet la seule source renouvelable qui puisse fournir une énergie stable, décarbonée et polyvalente', souligne-t-il.



